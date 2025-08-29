Operacioni “Lugu” në Prishtinë, Policia arreston gjashtë persona dhe konfiskon kokainë me vlerë rreth 18,000 euro
Lajme
Policia e Kosovës, përmes Drejtorisë për Hetimin e Trafikimit me Narkotikë në Prishtinë, në bashkëpunim me organe të tjera të sigurisë, ka realizuar operacionin policor të koduar “Lugu”, ku janë arrestuar gjashtë persona të dyshuar për shpërndarje të substancave narkotike në rajonin e Prishtinës.
Në kuadër të këtij operacioni, më 6 gusht 2025 janë zhvilluar kontrolle në tetë lokacione të ndryshme, përfshirë shtëpi, banesa dhe objekte të tjera, përfshirë edhe një lokal “free shop” i cili u mbyll me urdhër të prokurorit. Operacioni u mbështet nga Njësia Speciale Operative, Drejtoria e Teknikës Kriminalistike, njësia K9 dhe njësitë patrulluese nga rajoni i Prishtinës, transmeton lajmi.net.
Gjatë kontrollimeve të datës 29 gusht 2025, në prezencë të avokatit mbrojtës, në një nga veturat e sekuestruara, prona e njërit prej të dyshuarve, u gjetën dy qese me substancë të dyshuar kokainë me peshë rreth 35 gram.
Si prova materiale janë sekuestruar gjithsej:
-
300 gramë kokainë, me vlerë të përafërt prej 18,000 euro,
-
13,294 euro para në dorë,
-
2 DVR,
-
5 automjete me targa vendore,
-
dhe prova të tjera që lidhen me rastin.
Të dyshuarit janë ndaluar për 48 orë dhe janë intervistuar në prezencë të avokatëve mbrojtës, ndërsa Policia e Kosovës deklaron se mbetet e përkushtuar në luftën kundër trafikimit me narkotikë dhe parandalimin e këtij fenomeni./lajmi.net/