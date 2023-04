Operacioni “fshesa” te Manchester United, 12 lojtarë me valixhe në duar Një numër i madh lojtarësh pritet të largohen nga Manchester United këtë verë. Projekti me trajnerin Ten Hag synohet të “kurorëzohet” me titull të kampionit në dy vitet e ardhshme në Premierligë. Megjithatë, diçka duhet të ndryshojë, stoli është shumë i dobët, ishte një poshtërim për çdo tifoz që ndoqi ndeshjen kundër Sevillas, shkruajnë mediat…