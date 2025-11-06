Operacion i madh në Spanjë, shkatërrohet organizata shqiptare e trafikut të drogës
Autoritetet spanjolle kanë zbuluar dhe çmontuar një organizatë kriminale të përbërë kryesisht nga shtetas shqiptarë, e cila merrej me trafikimin e sasive të mëdha të lëndëve narkotike drejt Spanjës dhe vendeve të tjera të Europës. Operacioni, që ka zgjatur afro dy vite, çoi në kapjen e mbi 687 kilogramëve kokainë, rreth 2.500 kilogramëve hashash dhe…
Autoritetet spanjolle kanë zbuluar dhe çmontuar një organizatë kriminale të përbërë kryesisht nga shtetas shqiptarë, e cila merrej me trafikimin e sasive të mëdha të lëndëve narkotike drejt Spanjës dhe vendeve të tjera të Europës.
Operacioni, që ka zgjatur afro dy vite, çoi në kapjen e mbi 687 kilogramëve kokainë, rreth 2.500 kilogramëve hashash dhe mbi 1.5 milionë eurove në para, si dhe në arrestimin e disa personave kyç, përfshirë drejtues të rrjetit, trafikantë dhe një zyrtar policie të përfshirë në aktivitetin kriminal.
Sipas hetimeve, grupi kishte ngritur një sistem të ndërlikuar shpërndarjeje, ku ishulli i Ibizës shërbente si pika kryesore e futjes së drogës në territorin spanjoll. Nga aty, rrjeti kishte shtrirë veprimtarinë në Mallorca dhe në zona të tjera të vendit.
Mediat spanjolle raportojnë se grupi, i drejtuar nga shtetasi Milojevic, kishte trafikuar në total mbi 2 tonë kokainë dhe afro 5.6 tonë hashash, duke përfituar më shumë se 25 milionë euro.
Hetuesit zbuluan se droga transportohej nga Afrika dhe Amerika e Jugut me anije tregtare. Paketat hidheshin në det të hapur dhe më pas mblidheshin nga anije të vogla të shpejta, të kontrolluara nga rrjeti kriminal. Në Ibiza, grupi kishte ngritur depo të fshehta për ruajtjen e drogës para se të dërgohej në destinacione të tjera.
Autoritetet vunë re se trafikantët kishin instaluar pajisje gjurmimi në automjetet e policisë për të shmangur kontrollet dhe për të siguruar transportin pa probleme të sasisë së madhe të hashashit.
Një pjesë e konsiderueshme e drogës dërgohej në Mallorca, ku Milojevic bashkëpunonte me grupe të tjera kriminale lokale për ta shpërndarë atë. Droga fshihej në një pronë në Llucmajor, në kontejnerë të varur, për të shmangur grabitjet nga banda të tjera rivale.
Në qendër të organizatës, sipas policisë spanjolle, qëndronte avokati Gonzalo Márquez, i konsideruar si “truri” i skemës, përgjegjës për menaxhimin financiar dhe pastrimin e fitimeve. Dokumentet e sekuestruara tregojnë se përmes disa kompanive fantazmë, grupi kishte investuar në blerjen e tre hoteleve në Mallorca, Pamplona dhe Almansa.
Në skandal u përfshi edhe inspektori i Policisë Kombëtare, Faustino Nogales, i akuzuar se ka ofruar informacion të klasifikuar dhe ka paralajmëruar grupin për veprimet e policisë. Arrestimet e Milojevic, Márquez dhe Nogales u kryen në gusht, dhe të tre ndodhen aktualisht në paraburgim.
Pas magazinimit në Ibiza, droga transportohej me kamionë drejt Valencias, ku rrjeti kishte logjistikë të ngritur, përpara se të shpërndahej në pjesë të ndryshme të Spanjës dhe më gjerë në Europë.