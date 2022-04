Operacion i gjerë i Policisë, konfiskohet kokainë e mijëra euro

Policia e Kosovës, njësia e Drejtorisë për Hetimin e Trafikimit me Narkotikë në Pejë, në mbështetje të njësive për reagim të shpejtë (NJRSH), në bashkëpunim e koordinim me Prokurorinë e krimeve të rënda në Pejë dhe me urdhër të organeve kompetente të drejtësisë, sot me datë 28.04.2022 rreth orës 10:50, ka realizuar një kontroll në një shtëpi banimi në Pejë, në të cilën dyshohej se jetonte personi i dyshuar me iniciale (B.L.).