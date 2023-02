Olti: Më shpejt u lidhën Xhuli me Atdheun sesa të vije një picë në shtëpi Sonte po diskutohet si gjithmonë rreth Xhulit. Marrëdhënia e Xhulit me Atdheun mori fund “prime-n” e fundit, shkruan lajmi.net. Kjo po diskutohet sërish, teksa edhe opinionistët dhanë fjalëne tyre. Ishte Olti ai i cili e tha një mendim epik lidhur me ta. Sipas tij më shpejt u lidhën ata se sa që vjen porosia e…