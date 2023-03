Olti Curri “hedh” dyshime se finalja e “BBVA” mund të ndodh të shtunën pas ngjarjes së fundit Mbrëmjen e së dielës, drejt Top Channe-it, u gjuajt me kallash, duke humbur jetën roja. E krismat u dëgjuan edhe në shtëpinë e “Big Brother VIP Albania”. Lidhur me këtë ngjarje, pati reagime të shumta që ky format duket të mbyllet, shkruan lajmi.net. Olti Curri, para pak çastesh ka befasuar me disa deklarata, ku edhe…