Olta: Po e fitoi Luizi do ta përndjek edhe në Maldive dhe do i them ta lash unë, nuk e fitove ti Arbëri e ka pyetur Oltën se kush e fiton këtë “Big Brother VIP Albania”. Aktorja është shprehur se dihet fituesi, shkruan lajmi.net. E me të qeshura ajo ka thënë se po e fitoi Luizi do ta përndjek çdo vend. “Po e fitoi ai, do ta përndjek e telefonoi çdokund, edhe në Maldive do i shkoj,…