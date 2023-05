Olta për raportin Luiz-Kiara: E kam ndihmuar unë çiftin Sonte po mbahet pjesa e dytë e “Post Big Brother VIP Albania”. Po diskutohet edhe raporti Luiz-Kiara, shkruan lajmi.net. Olta e tha një mendim lidhur me raportin e tyre. Sipas aktores ndikoi ajo në afrimin e çiftit. Lidhur me këtë ka pasur kundërshtime nga të tjerët./Lajmi.net/ View this post on Instagram A post…