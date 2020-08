Olta motivon gratë shtatzëna: Ecni sa më shumë, për një lindje natyrale

Olta Gixhari ka një mesazah për të gjitha gratë që presin të bëhen nëna.

Olta Gixhari po i numëron ditët e fundit të shtatzënisë, teksa pritet që shumë shpejt ta merr epitetin nënë për herë të parë, shkruan lajmi.net.

Aktorja edhe gjatë kësaj periudhe është aktive, si në aktivitetet fizike ashtu edhe me daljet në rreze dielli për t’u relaksuar.

Së fundi, me anë të një postimi ajo tregoi se sa hapa kishte bërë gjatë ditës dhe këtë e bën për të pasur një lindje natyrale.

Me këtë rast, ajo iu drejtua me një mesazh gjitha grave shtatzëna “Hapat qe bersa sot! Muaji 9-të i shtatzanis. Ditet me te qeta i mbyll me 5-6 mije hapa. Ecni sa me shume per nje lindje natyrale”. /Lajmi.net/