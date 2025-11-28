Olta Gixhari: Elijona dhe Toney kanë kimi mes vete
ShowBiz
Opinionistja e Big Brother VIP Kosova 4, Oltqa Gixhari, ka thënë se biseda që u bë gjatë javës mes Dolces dhe Bias për Elijonën është e zakonshme tek njerëzit që jetojnë në Perëndim.
Sipas Gixharit, banoret nuk patën qëllim të keq në diskutimin e tyre.
Më pas derisa ishte duke folur për këtë çështje ajo tha se sheh kimi mes Elijonës dhe Toneyt për t’u bërë një çift.
Bia i kishte thënë Dolces se Elijona flirton me Edin dhe me Toneyn.