Olta Gixhari: Elijona dhe Toney kanë kimi mes vete

ShowBiz

28/11/2025 23:30

Opinionistja e Big Brother VIP Kosova 4, Oltqa Gixhari, ka thënë se biseda që u bë gjatë javës mes Dolces dhe Bias për Elijonën është e zakonshme tek njerëzit që jetojnë në Perëndim.

Sipas Gixharit, banoret nuk patën qëllim të keq në diskutimin e tyre.

Më pas derisa ishte duke folur për këtë çështje ajo tha se sheh kimi mes Elijonës dhe Toneyt për t’u bërë një çift.

Bia i kishte thënë Dolces se Elijona flirton me Edin dhe me Toneyn.

