Olta flet për Kristin: Keisi i dha informacione nga jashtë, të rrinte me Luizin se e donte publiku

Olta Gixhari është larguar javë më parë vullnetarisht nga “Big Brother VIP Albania”.

Ditën e sotme ajo ka folur me ndjekësit e saj përmes një “live” në ‘Instagram’, shkruan lajmi.net.

Aktorja ka folur edhe për Kristin dhe raportin e tyre.

Sipas saj, i ka ardhur keq që raporti i tyre u prish sepse në fillim kishin miqësi të mirë e madje edhe e mbronte atë.

Por sipas saj Keisi i dha informacione nga jashtë atij.

Olta tha se Keisi i tha Kristit që të qëndronte me Luizin e jo me Oltën sepse atë nuk e do publiku./Lajmi.net/