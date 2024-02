Olsi Bylyku vazhdon talljet me “BBVA”, ka diçka edhe me moderimin e Ledion Liços Olsi Byluku ishte banorë i “Big Brother VIP Albania 2”, për një periudhë të shkurtër. Eleminimi i tij ishte befasi, jo vetëm për publikun por edhe për vetë Olsin, shkruan lajmi.net. Me anë të një postimi në ‘Instagram’, aktori dhe prezantuesi ironizoi autorët e “Big Brother” dhe vuri në dyshim vërtetësinë e tyre. I njëjti…