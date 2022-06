Olsa Muhameti lëshon deklaratën e fortë për Olti Currin

Në intervistën e dhënë Olsa është gjendur para dy pozitave të vështira, shkruan lajmi.net.

Asaj i duhej të përgjigjej në disa pyetje të moderatores.

“Olsa në “Kepin e Tundimeve” si konkurrente, do të tundohej për të qëndruar me Bora Zemanin apo Nevina Shtyllën?”, ishte njëra pyetje.

“Unë mendoj që ti në jetë merr atë që kërkon, kështu që patjetër me Bora Zemanin.”, u përgjigj ajo.

“Në vilën e meshkujve, do të të tundonte më shumë një bisedë me Arjan Konomin apo Olti Currin?”, pyetja tjetër.

“Padyshim që do më joshte dhe do të më pëlqente një bisedë me Arjan Konomin, sepse është njeri që punon, nuk e di nëse ky personi (Olti Curri) punon apo jo.”, u përgjigj ajo duke lëshuar deklaratë goxha të fortë.

Siç duket nga përgjigjja e saj Olta nuk e pëlqen gazetarin dhe blogerin Olti Currin./Lajmi.net/