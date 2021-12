Gazetari Parim Olluri ka ironizuar me Qeverinë Kurti lidhur me krizën energjetike e cila ka kapluar Kosovën.

Olluri në formë ironike ka “këshilluar” Kurtin që të “ndikojë” e të vendosë rregull në çmime të agregatëve, ngase sipas tij shitësit do ta shfrytëzojnë rastin që t’i rrisin çmimet e tyre, shkruan lajmi.net.

“Albini n’mujte me ndiku me vendos rregull ne çmime te agregateve. Se tash e shfrytezojne rastin dhe i shtrenjtojne. Kaq presim prej tij. Per çmim te rrymes i kemi fshi durte prej tij”, ka shkruar Olluri. /Lajmi.net/

