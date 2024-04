Olluri reagon për sulmin ndaj gazetareve: E arritem edhe kete nivel çmendurie

Për rastin ka reaguar edhe gazetari Parim Olluri.

Ai e ka parë këtë veprim si çmenduri.

“E arritem edhe kete nivel çmendurie! “N‘kofte eshte shtatzane, eshte per veti”, bertisnin keta dy dhunuesit pasi kolegia tjeter gazetare ju tregonte per gjendjen e Lindites dhe i luste qe ta nderprisnin dhunen. Eshte e turpshme per Policine e Prokurorine se qysh ende nuk i ka fute ne burg keta dy dhunues. Po te prekej ndonje familjar i ndonje ministri tashme do te kishte mobilizim te hatashem shteteror. Por, nuk ndodh e njejta per dy gazetare te terrenit. Ky shtet i trajton gazetaret si qytetare te dores se dyte”, ka shkruar Olluri.

Postimi i plotë: