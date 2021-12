Olluri: Prindon Sadriu paska kërkuar nga Sveçla aprovim për xhamat e zinj të veturës që e ka në përdorim

Olluri përmes një shkrimi në Facebook thotë se Sveçla duhet ta refuzojë këtë kërkesë, duke pyetur se ‘përse duhet Prindon Sadriu të krijojë “distancë mbretërore”’ me qytetarët e zakonshëm?

“Zoteriu i Pare, Prindon Sadriu, paska kerkuar nga Xhelal Sveçla aprovim per xhamat e zinj te vetures qe e ka ne perdorim. Xhelali duhet ta refuzoj kete kerkese. Pushtetaret e rinj kane fituar vota nga populli per shkak se kane qene kritikues te xhamave te erresuar te xhipave te zinj.

Thoshin se “hajnat po i erresojne xhamat sepse po frikesohen nga populli”.

Prej kujt po frikesohet Prindoni? Pse duhet Prindoni me kriju “distance mbreterore” me qytetaret e zakonshem? Me demek, ne varfanjaket e parendesishem nuk duhemi me dite qe vetura e “familjes mbreterore” eshte afer vetures sone ne kolone. Jemi te padenj per kete”, ka shkruar Olluri.