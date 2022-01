Roma ka shënuar fitore në shtëpi duke mposhtur me vështirësi Cagliarin.

“Romakët” triumfuan me rezultat minimal 1 – 0, shkruan lajmi.net.

Ishte Sergi Oliveira që në fakt edhe debutoi në fanellën e Romës në këtë takim që bëri heroin, duke shënuar golin e fitores nga pika e bardhë (33′)

Roma dominoi plotësisht ndeshjen qysh nga minuta e parë, por nuk i konkretizoi aksionet e shumta.

Me këtë fitore, Roma ngritët në pozitën e gjashtë me 35 pikë, derisa Cagliari qëndron në pozitën e 18-të me 16 sosh./Lajmi.net/