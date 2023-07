OKB’ja ndal ndihmat për miliona njerëz për shkak të krizës me fonde Kombet e Bashkuara janë detyruar t’i ndalin ndihmat për miliona njerëz, për shkak “krizës me fonde”, ka thënë zëvendësshefi i Programit Botëror të Ushqimit, Carl Skau. Në një konferencë për media, Skau ka thënë se të paktën 38 prej 86 shteteve ku operon agjencia e OKB-së, veçse janë përballur me zvogëlim të ndihmave, përfshirë vendet…