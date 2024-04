​OKB-ja paralajmëron për përshkallëzim të madh të mundshëm në Lindjen e Mesme

OKB-ja shprehu shqetësimin të martën për përshkallëzimin e mundshëm të tensioneve në Lindjen e Mesme në një shkallë shumë më të madhe pas sulmit ndaj një misioni diplomatik iranian në kryeqytetin sirian, Damask.

Zëdhënësi i OKB-së Stephane Dujarric tha se shefi i OKB-së Antonio Guterres do të vazhdojë kontaktet e tij në lidhje me incidentin pasi ai foli me ministrin e Jashtëm iranian Hossein Amir-Abdollahian.

“Ne jemi shumë të shqetësuar për një përshkallëzim të madh të mundshëm përtej përshkallëzimit që po shohim tashmë,” tha Dujarric.

Dujarric përsëriti gjithashtu inkurajimin e shefit të OKB-së për të gjitha palët që “të ushtrojnë përmbajtjen maksimale dhe të shmangin çdo përshkallëzim të mëtejshëm”.

Të paktën 11 persona, përfshirë tre nga Siria dhe një shtetas libanez, u vranë në sulmin e së hënës në Konsullatën iraniane.

Midis të vrarëve ishin dy gjeneralë të Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike (IRGC), një njësi elitare e forcave të armatosura iraniane, Gjeneral Brigade Mohammad Reza Zahedi dhe zëvendësi i tij, gjeneral Mohammad Hadi Haji Rahimi, së bashku me pesë këshilltarë ushtarakë të korpusit të rojeve.

Misioni iranian në OKB e quajti sulmin ajror izraelit një “akt frikacak terrorist” dhe një “shkelje të hapur të Kartës së OKB-së”. Ai i kërkoi Këshillit të Sigurimit të OKB-së të dënojë grevën dhe të ndërmarrë veprime.

Sulmi erdhi në mes të ofensivës disamujore të Izraelit në Rripin e Gazës që ka vrarë dhjetëra mijëra palestinezë, me shumë vende që kanë frikë se konflikti mund të përshkallëzohet dhe të përhapet në një luftë rajonale. /AA/