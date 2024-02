Oficeri i FSK-së diplomon në Geogria të SHBA-së

Oficeri Drin Merturi ka diplomuar në Kursin Bazik për Oficer të Këmbësorisë në Shtetet e Bashkuara të Amerkiës (SHBA), duke treguar rezultate të larta në shkollim, dhe duke përfaqësuar Kosovën dhe FSK-në, në mesin e shumë vendeve nga mbarë bota.

Trajnimi IBOLC i mbajtur në bazën ushtarake “Fort Moore” në Geogria, të ShBA-së, është trajnim bazik për oficer të kembsoris i cili zgjat 20 javë.

Sipas një postimi të FSK-së në Facebook, gjatë kësaj kohe oficerët testohen në detyra individuale si navigim, qitje, përgatitje fizike dhe në detyra profesionale dhe ekipore si: udhëheqja e togut në misione ushtarake.

“Forca e Sigurisë së Kosovës po rrit numrin e oficerëve të shkolluar nga partnerët strategjik me standardet më të larta të vendeve të NATO-s., me qëllim ndërveprueshmërinë me partnerët”, ka shkruar FSK në profilin zyrtar në Facebook.

Postimi i plotë: