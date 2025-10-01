Ofertë apo kurth? – Rreziqet e fshehura të llogarive të rishitura të Binance
Platforma globale e blockchain-it Binance u bën thirrje të gjithë përdoruesve që të jenë veçanërisht të kujdesshëm kur ndeshen në internet me oferta për blerjen e llogarive të përdorura të Binance.
Edhe pse në pamje të parë këto llogari mund të duken si një mundësi e favorshme, pas tyre fshihen një sërë rreziqesh të fshehura që mund të çojnë në humbjen e fondeve, komprometimin e të dhënave personale dhe pasoja ligjore serioze.
Blerja e llogarive të “përdorura / të rishitura” nënkupton që fjalëkalimet, frazat e sigurisë dhe pajisjet e lidhura me atë llogari nuk janë më plotësisht nën kontrollin e përdoruesit të ri.
Ish-pronarët mund të kenë ende të dhëna hyrëse ose mund të përdorin softuer të dëmshëm për të vjedhur fondet.
Për më tepër, një llogari që më parë është përdorur për aktivitete të dyshimta mund ta vendosë përdoruesin e ri në probleme serioze ligjore dhe të çojë në pezullim të menjëhershëm ose ndalim të përhershëm nga platforma e Binance, duke shkaktuar humbjen e qasjes në fondet e investuara.
Në rrjetet sociale po shfaqen gjithnjë e më shpesh reklama që ofrojnë llogari të Binance me portofol ekzistues kriptomonedhash me çmim më të ulët se vlera e tyre reale.
Këto “zbritje” në të vërtetë fshehin rrezik të lartë: ish-pronarët mund të kenë ende kontroll mbi hyrjen, dhe llogaria mund të ketë anashkaluar procedurat e verifikimit, gjë që e komplikon situatën dhe e ekspozon përdoruesin ndaj masave rregullatore.
Binance këshillon përdoruesit që gjithmonë të krijojnë llogarinë e tyre dhe të zbatojnë masa të shumta sigurie, duke përfshirë:
• Aktivizimin e autentifikimit me dy faktorë (2FA) për një shtresë shtesë verifikimi
• Përdorimin e passkey së bashku me 2FA
• Përdorimin e aplikacioneve të autentifikimit për kode dinamike, të kufizuara në kohë
• Vendosjen e verifikimit përmes e-mailit për të konfirmuar veprime të ndjeshme
• Përdorimin e kodeve SMS si opsion rezervë sipas nevojës
• Aktivizimin e çelësave fizikë të sigurisë (si FIDO/U2F) për mbrojtje në nivel harduerik
• Menaxhimin e pajisjeve për të monitoruar dhe kontrolluar pajisjet e besuara
• Aktivizimin e whitelisting të adresave të tërheqjes së fondeve, që të lejohet transferimi vetëm drejt destinacioneve të aprovuara
• Përdorimin e enkriptimit të të dhënave për mbrojtjen e informacionit të ndjeshëm
• Aktivizimin e monitorimit në kohë reale për zbulimin e hershëm të aktiviteteve të pazakonta
• Përdorimin e Secure Asset Fund for Users (SAFU) si një rrjet sigurie shtesë.
“Është përgjegjësia jonë të edukojmë komunitetin dhe të parandalojmë skenarë ku përdoruesit humbasin fonde ose identitet sepse i besuan një oferte që duket e leverdishme në pamje të parë,” thonë nga Binance. “Siguria është një proces, jo një veprim i njëhershëm – vetëm duke krijuar dhe mbrojtur llogarinë e tyre, përdoruesit mund të jenë të sigurt.”