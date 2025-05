OEK në takim me bordin e ZRRE-së: Kërkoi shtyrjen e vendimit për shtrenjtimin e rrymës Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, është takuar me Bordin e ZRrE-së për të diskutuar shqetësimet e sektorit privat në lidhje me procesin e daljes në tregun e lirë të energjisë elektrike. Bëhet e ditur se gjatë takimit, Rafuna ka paraqitur qëndrimet dhe kërkesat e bizneseve, duke theksuar nevojën urgjente për shtyrjen e…