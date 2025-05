​OEK me kërkesë për ZRRE-në: Pezullojeni vendimin për tregun e lirë të energjisë, shumë biznese do t’i sjellë pranë falimentimit Oda Ekonomike e Kosovës (OEK) i është drejtuar zyrtarisht Zyrës së Rregullatorit për Energji (ZRRE) me kërkesë për pezullimin e vendimit për daljen e bizneseve në tregun e lirë të energjisë nga data 1 qershor 2025. Kryetari i OEK, Lulëzim Rafuna nëpërmjet kësaj letre thekson se kjo kërkesë bazohet në shqetësimet e shumta të anëtarëve…