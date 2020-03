Odegaard flet për të ardhmen e tij – a do të kthehet te Real Madrid?

Martin Odegaard ka thënë disa fjalë lidhur me të ardhmen e tij.

Ylli norvegjez, Martin Odegaard, po kalon në një formë spektakolare me skuadrën e Real Sociedad.

Performancat e mira të mesfushorit kanë bërë që skuadra e Real Madrid të angazhohet për rikthimin e tij në ‘Bernabeu’, duke pasur parasysh se lojtari qëndron te Sociedad si huazim.

Por, lojtari duket se do të mbyll aventurën e tij me Sociedad atëherë kur thotë edhe kontrata e tij aktuale.

“Kur njerëzit pyesin se a do të jem këtu për të luajtur në Ligën e Kampionëve, unë them se jam i lumtur këtu dhe plani është të luaj me La Real për dy vite” ka thënë Odegaard, transmeton lajmi.net.

Real Madrid do të ketë nevojë të punojë shumë nëse duan ta transferojnë lojtarin më herët sesa parasheh kontrata.

Mbetet të shihet se cili do të jetë plani i ‘Los Blancos’. /Lajmi.net/