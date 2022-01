Oda e Hotelerisë: Jemi të dëmtuar dhe pa mbështetje nga institucionet

OHT thekson se si sektor janë më të dëmtuarit dhe më të pa mbështeturit nga Institucionet e Kosovës.

“Nuk është bërë asnjë subvencionim ndaj këtyre sektoreve, edhe një ndihmë sadopak e vogël që ka qenë ajo e TVSH%-së tani veçse është ngritur prapë në 18%”, thuhet në reagim.

Reagimi i plotë:

Tash e sa ditë jemi koshient se fatkeqësisht rastet me Covid-19 janë rritur shumë edhe në vendin tonë.

Masat asnjëherë nuk janë lehtësuar për sektorin e hotelierisë dhe gastronomisë, kufizimet për këto sektore kanë qenë gjithmonë prezente, nuk u është lejuar të punojnë me kapacitete të plota, janë përballur me masa të rrepta dhe me dënime të shumta të paarsyeshme.

Si çdoherë, edhe kësaj here masat e reja janë marrë pa asnjë konsultim me organizatat apo shoqatat që përfaqësojnë bizneset, e këto masa si zakonisht i kemi kuptuar vetëm përmes rrjeteve sociale apo medieve tona!

Pse bizneset nuk punuan deri tani me kapacitete të plota, pse dasmat nuk u lëshuan dhe asnjë masë nuk u lehtësua as edhe për festat e fundvitit, pavarësisht kërkesave dhe presioneve tona!

Edhe përkundër kësaj, rastet u rritën dhe kësaj radhe si asnjëherë më parë!

Dhe me këtë viem në përfundim që hotelieria/gastronomia nuk ka qenë dhe nuk është vatër e infeksioneve.

Përveç këtyre duhet ta ripërmendim prap që si sektor jemi më të dëmtuarit, dhe më të pa mbështeturit nga Institucionet e Kosovës, pra nuk është bërë asnjë subvencionim ndaj këtyre sektoreve, edhe një ndihmë sadopak e vogël që ka qenë ajo e TVSH%-së tani veçse është ngritur prapë në 18%!

E mos të flasim për dënimet e përditshme që ndodhin, e me theks të veçantë shtrejtimin e energjisë elektrike, gjë e cila tash e disa ditë ka shkaktuar dëme shumë të mëdha qoftë te qytetarët apo te bizneset.

Kjo për shkak se vetëm është rritur çmimi i energjisë elektrike dhe nuk është bërë asnjë lehtësim për bizneset, asnjë subvenconim e as ndonjë rritje page ndaj punëtorëve!

Për mos ta zgjatur shumë rritja e rasteve të të infektuarve është një fatkeqësi, dhe krejt kjo po ndodh falë neglizhencës së Qeverisë si ndaj shëndetit publik ashtu edhe ndaj shëndetit ekonomik.

Ju bëjmë thirrje përsëri që të na ndëgjoni, konsultohuni me përfaqësues të bizneseve dhe me biznese direkt, sepse ne jemi ata që i shohim problemet nga afër, i dimë hallet e bizneseve dhe do të ishte mirë që mendimet apo propozimet tona të mirren parasysh e jo të veproni në këtë mënyrë sepse problemet dhe dëmet po shtohen çdo ditë e më shumë!