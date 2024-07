Oda Amerikane e shqetësuar me favorizimin e ndërmarrjeve publike nga ana e Qeverisë Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë përmes një komunikate për media ka shprehur shqetësimin e saj të thellë lidhur me vazhdimin e trajtimit të favorizuar të ndërmarrjeve publike nga ana e Qeverisë së Kosovës, të cilat sipas kësaj ode, cenojnë parimet e konkurrencës së lirë dhe ekonomisë së tregut, në kundërshtim me aktet juridike të shtetit.…