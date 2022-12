Ochoa do të nënshkruajë kontratë njëvjeçare me Salernitanan Guilermo Ochoa do të nënshkruajë kontratë njëvjeçare me skuadrën e Salernitanas. Kështu të paktën bën të ditur Gianluca Di Marzio, transmeton lajmi.net. Portieri i famshëm meksikan tash për tash është duke mbrojtur për klubin CF America. Kontrata e tij me këtë skuadër skadon më 31 dhjetor të këtij viti. Me të përfunduar kjo marrëveshje, lojtari…