OBSH i jep dritën jeshile edhe një vaksine tjetër për përdorim kundër COVID-19

Diçka të tillë e ka bërë të ditur vetë OBSH’ja në llogarinë zyrtare të tyre në ‘Twitter’, kurse ka thënë se është e para vaksinë që do jepët me vetëm një dozë.

“Vaksina # COVID19 nga Janssen është e para që renditet nga OBSH si vaksinë me një dozë të vetme, e cila duhet të lehtësojë logjistikën e vaksinimit në të gjitha vendet”, thuhet në cicërimë.

OBSH deri më tani ka renditur edhe vaksinat anti-Covid Pfizer / BioNTech, Astrazeneca-SK Bio dhe Serum të Indisë për përdorim urgjent.

WHO today listed the #COVID19 vaccine developed by Janssen (Johnson & Johnson), for emergency use in all countries and for COVAX roll-out https://t.co/zwKdoxuntn pic.twitter.com/naclx9Xnzs

— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 12, 2021