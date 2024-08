Oborri i Qeverisë përplot me vetura zyrtare, ambasadorët zbarkojnë në zyrën e Kurtit Në Qeverinë e Kosovës sot kanë zbarkuar ambasadorë të shumtë. Ambasadorët e vendeve të QUINT-it janë aktualisht duke zhvilluar një takim me kryeministrin e vendit, Albin Kurti. Pas takimit, pritet që të mbahet një konferencë për media nga ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Jeffrey Hovenier. Nuk është paralajmëruar takimi dhe as nuk është…