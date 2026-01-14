Obiliqi miraton 350 euro në muaj për familjet strehuese
Lajme
Komuna e Obiliqit ka marrë një vendim të rëndësishëm në mbështetje të fëmijëve pa përkujdesje prindërore dhe familjeve që kujdesen për ta.
Sot është nënshkruar vendimi që familjet strehuese në këtë komunë të përfitojnë mbështetje financiare prej 350 eurosh në muaj.
Ky vendim i kryetarit Halil Thaçi, synon të forcojë sistemin e kujdesit familjar dhe të lehtësojë barrën financiare për familjet që hapin derën dhe zemrën e tyre për fëmijët në nevojë.
“Sot kam nënshkruar vendimin që familjet strehuese në Komunën e Obiliqit, ato që hapin derën dhe zemrën për fëmijët pa përkujdesje prindërore, të mbështeten me 350 euro në muaj. Kujdesi për fëmijët nuk është bamirësi, por përgjegjësi institucionale. Komuna do të jetë pranë atyre që bëjnë më shumë për shoqërinë”, ka njoftuar Thaçi në Facebook.