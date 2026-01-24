Obiliq: Punimet në hekurudhë shkaktojnë dëmtim të gypit të ujësjellësit

Komuna e Obiliqit njofton qytetarët se gjatë punimeve në hekurudhë nga ndërmarrja Infrakos, operatori privat ka dëmtuar gypin kryesor të ujësjellësit me diametër Ø200, i cili furnizon me ujë një pjesë të qytetit të Obiliqit si dhe fshatrat Plemetin dhe Hamidi. Si pasojë e këtij dëmtimi, është shkaktuar ndërprerje e furnizimit me ujë të pijshëm…

Lajme

24/01/2026 16:08

Komuna e Obiliqit njofton qytetarët se gjatë punimeve në hekurudhë nga ndërmarrja Infrakos, operatori privat ka dëmtuar gypin kryesor të ujësjellësit me diametër Ø200, i cili furnizon me ujë një pjesë të qytetit të Obiliqit si dhe fshatrat Plemetin dhe Hamidi.

Si pasojë e këtij dëmtimi, është shkaktuar ndërprerje e furnizimit me ujë të pijshëm në këto zona. Ekipet e KRU “Prishtina” kanë dalë menjëherë në terren dhe janë duke punuar intensivisht për sanimin e prishjes dhe rikthimin e furnizimit sa më shpejt të jetë e mundur, transmeton lajmi.net.

Komuna e Obiliqit kërkon mirëkuptimin e qytetarëve për shqetësimin e shkaktuar dhe i falënderon ata për durimin dhe bashkëpunimin.

Njoftimi i plotë: 

Gjatë punimeve në hekurudhë nga Infrakos, operatori privat ka dëmtuar gypin kryesor Ø 200, i cili furnizon një pjesë të Obiliqit dhe fshatin Plemetin ,Hamidi
Ekipet e KRU Prishtina janë në terren dhe po punojnë intenzivisht që prishja të sanohet sa më shpejt dhe furnizimi me ujë të rikthehet.
Kërkojmë falje për shqetësimin e shkaktuar dhe falënderojmë qytetarët për mirëkuptim.
Zyra për Informim, Obiliq./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

January 24, 2026

Çfarë e shtyu Avokatin e Popullit të monitorojë seancën për manipulim...

January 24, 2026

KQZ përfundon rinumërimin në 22 komuna, mbi gjysma e vendvotimeve tashmë...

Lajme të fundit

Çfarë e shtyu Avokatin e Popullit të monitorojë...

KQZ përfundon rinumërimin në 22 komuna, mbi gjysma...

Delegacion i KFOR-it viziton Portin e Durrësit për...

Kurti tha se s’ka amnisti për manipulimet me...