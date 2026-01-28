Obiliq: Një grua sulmon një burrë dhe dy gra, anëtarë të familjes së saj – Dërgohet në mbajtje

Një rast i dhunës në familje, ka ndodhur dje rreth orës 21:47 në Obiliq. Një grua ka sulmuar fizikisht tre persona, saktësisht një mashkull dhe dy femra, shkruan lajmi.net. Viktimat kanë pësuar lëndime për çka kanë marrë tretman mjekësor, ndërsa e dyshuara është arrestuar dhe pas intervistimit është dërguar në mbajtje. “Obiliq 27.01.2026 – 21:47.…

Lajme

28/01/2026 09:07

Një rast i dhunës në familje, ka ndodhur dje rreth orës 21:47 në Obiliq.

Një grua ka sulmuar fizikisht tre persona, saktësisht një mashkull dhe dy femra, shkruan lajmi.net.

Viktimat kanë pësuar lëndime për çka kanë marrë tretman mjekësor, ndërsa e dyshuara është arrestuar dhe pas intervistimit është dërguar në mbajtje.

“Obiliq 27.01.2026 – 21:47. Është raportuar se e dyshuara femër kosovare ka sulmuar  tre viktimat (një mashkull dhe dy femra kosovare). Si pasojë lëndime trupore kanë pësuar viktimat të cilët kanë pranuar tretman mjekësor. E dyshuara është arrestuar dhe njëjta me vendim të prokurorit pas intervistimit dërgohet në mbajtje”, thuhet në raportin e Policisë. /Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

January 28, 2026

SPAK kërkon arrestimin e Ballukut, Kuvendi shtyn mbledhjen e Këshillit për...

January 28, 2026

Shqipëria dhe Kosova: Tranzicioni i gjelbër që mbeti në shina

Lajme të fundit

SPAK kërkon arrestimin e Ballukut, Kuvendi shtyn mbledhjen...

Shqipëria dhe Kosova: Tranzicioni i gjelbër që mbeti në shina

​Instituti i Vjenës: Skenari i anëtarësimit të pjesshëm...

“Urime Kosovë” – Ambasada amerikane përgezon Kosovën për...