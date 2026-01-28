Obiliq: Një grua sulmon një burrë dhe dy gra, anëtarë të familjes së saj – Dërgohet në mbajtje
Një rast i dhunës në familje, ka ndodhur dje rreth orës 21:47 në Obiliq.
Një grua ka sulmuar fizikisht tre persona, saktësisht një mashkull dhe dy femra, shkruan lajmi.net.
Viktimat kanë pësuar lëndime për çka kanë marrë tretman mjekësor, ndërsa e dyshuara është arrestuar dhe pas intervistimit është dërguar në mbajtje.
“Obiliq 27.01.2026 – 21:47. Është raportuar se e dyshuara femër kosovare ka sulmuar tre viktimat (një mashkull dhe dy femra kosovare). Si pasojë lëndime trupore kanë pësuar viktimat të cilët kanë pranuar tretman mjekësor. E dyshuara është arrestuar dhe njëjta me vendim të prokurorit pas intervistimit dërgohet në mbajtje”, thuhet në raportin e Policisë. /Lajmi.net/