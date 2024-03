Obiliq: Iu djeg vetura deri sa voziste në autostradë – Detaje nga policia

Gjatë ditës së djeshme një person ka raportuar në polici se deri sa ishte duke vozitur në autostradë, vetura e tij papritmas është kapluar nga zjarri.

Si pasojë e kësaj, automjeti është djegur plotësisht, shkruan lajmi.net.

Në vendin e ngjarjes kanë dalë policia dhe zjarrfikësit.

Nuk raportohet për të lënduar.

Njoftimi i plotë:

ZJARRVËNIE- Obiliq / 25.03.2024 – 21:15. Ankuesi mashkull kosovar ka raportuar se derisa ka qenë në lëvizje në autostradë, vetura e tij me targa të huaja papritmas është kapluar nga zjarri dhe më pas është djegur tërësisht. Në vendin e ngjarjes përveç njësive policore kanë dalë edhe zjarrfikësit. Perveq dëmeve materiale nuk eshte raportuar per te lenduar. Lidhur me rastin është njoftuar prokurori, rasti procedohet ne procedure te rregullt. /Lajmi.net/