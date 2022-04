“O vdeksha unë për ju”, Rama përplaset me deputetët e PD-së

Nga foltorja e Kuvendit, Rama hodhi akuza ndaj qeverisjes së PD-së që siç thotë ai, bënë disko në kalanë e Lezhës. Kryeministri shqiptar duke iu drejtuar deputetëve përsëriti edhe njëherë se po i shkojnë pas të vdekurit, duke iu referuar Sali Berishës.

“Sot që flasim është çështja në Gjykatën e Lartë për diskot në kalanë e Lezhës. Ju jeni fundi, jeni kumi te bova. S’keni lidhje çare e çfarë flisni. Jeni komplet out dhe nuk mbani përgjegjësi për atë që thoni., dini vetëm të silleni. Ju keni dhënë leje për benzinata në parqe natyrore. Lind gjenerata tjetër, sa i vjen goja e infektuar me virusin e budallallëkut. Ju vazhdoni jeni në rregull, puna juaj, fatkeqësi e madhe për të gjithë jetimët që keni lënë rrugëve. I keni bërë mish për top. Një i vdekur që e dini të gjallë, ca të gjallë se janë më të vdekur dhe na tregoni ju si bëhet parku i Butrintit, o vdeksha unë për ju”, tha Rama.

Në seancën e sotme deputetja e Partisë Demokratike Ina Zhupa akuzoi qeverinë për dhënien me koncesion të Parkut Kombëtar të Butrinit, me marrëveshje sekrete. Rama i hodhi poshtë këto akuza, duke thënë se partneri i tyre është fondacioni shqiptaro-amerikan, AADF “Albanian-American Development Foundation”. Kryeministri pranoi gjithashtu se në Butrint do të ketë edhe biznese fitmiprurëse.