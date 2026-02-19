“O ku je Adnan breh, haj medet haj, pash Zotin thuj t’nalet’’, Tahiri ‘‘përplaset’’ me Rrustemin e VV, shkakton të qeshura

Sot është zhvilluar mbledhja e Komisionit për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë kundër Korrupsionit. Pjesë e këtij komisioni është edhe Besnik Tahiri nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Ky i fundit ka shkaktuar të qeshura në komisioni për shkak të një ‘’përplasje’’ me anëtarin tjetër të komisionit, Adnan Rrustemin e…

19/02/2026 11:30

Sot është zhvilluar mbledhja e Komisionit për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë kundër Korrupsionit.

Pjesë e këtij komisioni është edhe Besnik Tahiri nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Ky i fundit ka shkaktuar të qeshura në komisioni për shkak të një ‘’përplasje’’ me anëtarin tjetër të komisionit, Adnan Rrustemin e VV’së.

“O ku je Adnan breh, haj medet haj. O Artan Abrashi pash zotin thuj të nalet, më lujti, më lujti’’, ka thënë Tahiri.

