“O bir, o djali jem”, Liridoni i “Fara e Flliqt” tregon se si njerëzit në rrugë i flasin me gjuhën e serialit “Fara e flliqt”, është seriali i pëlqyer i momentin në Kosovë. Gjuha eksplicite në këtë serial e bën të veçantë, shkruan lajmi.net. Lidhur me këtë kemi folur me njërin nga aktorët e këtij seriali, Muhamet Arifi. Arifi për lajmi.net tha se këtë gjuhë e gjenë në rrugë, dhe synimi i serialit është të shfaqet kjo.…