​Nxënësi në Francë godet me thikë katër shokë të klasës Në një shkollë në qytetin perëndimor francez Nantes, policia ka kapur sot një nxënës të armatosur me thikë. Ai goditi me thikë të paktën katër kolegë të tij. Një gjimnazist hyri në ambientet e shkollës Notre-Dame-de-Toutes-Aides, i armatosur me thikë. Ai hyri në dy klasa të ndryshme dhe theri me thikë të paktën katër nxënës,…