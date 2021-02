E veshur në të zeza, artistja shqiptare ka venë në pah gjoksin e saj, shkruan lajmi.net.

Morena shihet e ulur në një divan me ngjyrë te bardha teksa ka zgjedhur veshjen me ngjyrë të zezë dhe vëmendjen e merr me bluzën e saj.

Ajo përveç gjoksit ka zbuluar edhe tatuazhet në duart e saj derisa në njërën dorë mban një orë bizhuteri të shtrenjta.

Këtë veshje, Morena e ka kombinuar me një palë take me ngjyrë të kuqe.

Ndryshe, këngëtarja së shpejti do e publikoi bashkëpunimin me Feron./Lajmi.net/