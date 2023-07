Nxehet edhe gazetari sikur deputetët, gjuan me vezë e ujë: Pse ndodhi “fërrka” në Kuvend?

Goxha zhvillime gjatë ditës së enjte, në veçanti në fillim të seancës së ditës, ku kryeministri Kurti u paraqit para deputetëve për të folur rreth pozicionimit të fundit në politikën e jashtme dhe pashmangshëm, përgjimet e publikuara nga Gazeta Nacionale, e ku e implikuar është shefja e Grupit Parlamentar të VV-së, Mimoza Kusari – Lila, përcjell lajmi.net.

Njëri prej gazetarëve të ekipit tonë ka komentuar gjithçka që ndodhi, teksa bëri edhe një gjest simbol, nëse mund ta quajmë.

Brenda studios, ai gjuajti me vezë e ujë, sa për të kujtuar formën e opozitarizmit e cila është e pranishme te ne tash e një kohë.

“Kushdo që ka gjujtë me vo, kushdo që ka gjujtë me ujë, për këtë vend e ka bo bre”, filloi ai me ironi, duke kujtuar kështu edhe njërën prej deklaratave të famshme të Kurtit në marsin e vitit 2021, kur po përballej me mocionin e shkarkimit, shkarkim që edhe realizohej.

Se për çka bëhet fjalë, ndiqeni storien e mësipërme.