Nuza e Kastrati delegohen në ndeshjet kryesore të javës në Superligën e Kosovës Superliga e Kosovës në futboll rikthehet këtë fundjavë me ndeshjet e xhiros së 28-të kampionale. Liderja e Superligës, Drita do të ketë punë në shtëpi me Trepçën ’89. Ky takim zhvillohet të shtunën nga ora 15:00, shkruan lajmi.net. Ndarjen e drejtësisë në duelin që do të zhvillohet në Anamoravë do ta ndajë Visar Kastrati me…