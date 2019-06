Nutricionistja shqiptare tregon ilaçin për largimin e gurëve në veshka

Sipas nutricionistes Kalleshi, krahas vajit të ullirit dhe limonit, juve do iu nevojitet edhe një pije alkoolike siç është birra në përbërës, shkruan lajmi.net.

Kjo është receta e nutricionistes dhe instruksionet që kërkohen për përgatitjen e kurës natyrale:

Përbërësit:

100 ml birrë

100 ml vaj ulliri

100 ml lëng limoni

Përgatitja dhe përdorimi:

Shtoni të gjithë përbërësit në një shishe qeli. Shkundeni shishen mirë që të kombinohen plotësisht me njëri-tjetrin.

Konsumoni 50 ml çdo mëngjes nga ky ilaç me stomakun bosh. Përdoreni rregullisht për 8 ditë dhe do të do të vini re rezultate të mrekullueshme. /Lajmi.net/