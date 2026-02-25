Nushi për zgjedhjen e Presidentit: Në zarf me ua çu Albini emrin, opozita e voton

Nol Nushi, nga Partia Socialdemokrate tha se opozita nuk ka bërë asnjë veprim politik qysh nga përfundimi i zgjedhjeve. Ai foli për temën e presidentit ku tha se Albin Kurti edhe në zarf po t’ua dërgoj emrin e kandidatit, opozita do ta votonte. “Cilat janë veprimet politike të opozitës prej përfundimit të zgjedhjeve? A ju…

25/02/2026 23:53

Ai foli për temën e presidentit ku tha se Albin Kurti edhe në zarf po t’ua dërgoj emrin e kandidatit, opozita do ta votonte.

“Cilat janë veprimet politike të opozitës prej përfundimit të zgjedhjeve? A ju kujtohet naj veprim politik? Përveç, po i presim rezultatet… kemi vjedhur vota, s’kemi vjedhur vota. Domethënë si me qenë shikues të politikës”, deklaroi ai në Klan Kosova.

Kanë mbetur edhe një javë afat për zgjedhjet e presidentit.

Mbetet të shihet nëse deputetët do të arrijnë ta zgjedhin shefin/en e shtetit, apo Kosova do të përballet me zgjedhjet e reja të jashtëzakonshme.

