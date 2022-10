Nushi për statistikat ekonomike të Kurtit: Për propagandë këta s’pushojnë as të shtunën as të dielen Aktivisti i Partisë Socialdemokrate, Nol Nushi ka reaguar ndaj shkrimit që e publikoi kryeministri Albin Kurti, pasditën e së shtunës, ku foli për rritje ekonomike. Nushi përmes një shkrimi në Facebook, ka thënë se për të mashtruar, Qeveria nuk pushon as fundjavës. “Per me mashtru e me bo propagande, kta s’pushojne as te shtunen e…