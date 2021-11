Nushi ia kujton Kurtit kur VV-ja u bë bashkë me partitë tjera në këtë komunë

Por sekretari i PSD-së, Nol Nushi, e ka demantuar Kurtin duke ia kujtuar rastin kur bëri koalicion me AAK-në e Ramush Haradinajt, për ta mposhtur ish kryetarin e Kamenicës, Qëndron Kastratin.

“Keshtu paska thene Kryeministri i cili per ta mundur Qendron Kastratin beri koalicion me Ramushin, Begzad Sinanin, Shaip Surdullin, Fatmir Matoshin dhe bashkoi struktura kriminale e parapolitike per ta mposhtur kryetarin me progresiv qe ka pase Kosova’’, shkroi Nushi.

Ai tha se Kurti me këtë rast fitoi Kamenicën por humbi fytyrën. /Lajmi.net/