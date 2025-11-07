Nura: Nuk besoj se studentët do të bien pre e 100 eurove të Kurtit

Deputeti i PDK-së, Jakup Nura, ka thënë se ndarja e 100 eurove si shtesa për studentët nga Qeveria në detyrë është veprim i pandershëm dhe sipas tij u bë për vota. Në Edicionin Special në Klan Kosova, ai mbrëmë ka theksuar se më mirë do të ishte të përmirësohen kushtet në fakultetet e studentëve. “Duke…

Lajme

07/11/2025 08:30

Deputeti i PDK-së, Jakup Nura, ka thënë se ndarja e 100 eurove si shtesa për studentët nga Qeveria në detyrë është veprim i pandershëm dhe sipas tij u bë për vota.

Në Edicionin Special në Klan Kosova, ai mbrëmë ka theksuar se më mirë do të ishte të përmirësohen kushtet në fakultetet e studentëve.

“Duke e pasur parasysh se studentët janë pjesa më e ngritur e shoqërisë, nuk besoj se do të bien pre e këtyre 100 eurove. Unë mendoj se shumë më e ndershme do të ishte që studentëve t’u rregullohen kushtet në fakultete”, deklaroi Nura.

Artikuj të ngjashëm

November 7, 2025

Shala: Shkelja e vijës administrative nga Serbia është test ndaj sovranitetit...

Lajme të fundit

Arijon Ibrahimovic “thikë pas shpine” Kosovës? – Ftohet...

Shala: Shkelja e vijës administrative nga Serbia është...

Zohran Mamdani emëron ekipin e transicionit, të gjitha janë gra

​A do të shitet Juventusi?