Nura: LVV-së nuk i konvenon krijimi i institucioneve, PDK nuk voton për nënkryetar nga pakicat
Deputeti i PDK-së, Jakup Nura ka deklaruar se LVV-së nuk i konvenon krijimi i institucioneve, pasi sipas tij ata e kanë të vështirë ta bëjnë krijimin e qeverisë.
Nura thotë se PDK-ja ka sakrifikua mjaftueshëm për votimin ndaj kryetarit të Kuvendit.
Sa i përket nënkryetarëve të Kuvendit, ai thotë se partia e tij nuk do të voton asnjë kandidatë për nënkryetar nga Lista Serbe dhe as nga pakicat.
Derisa, deputeti potencoi se Nenad Rashiqin nuk do e voton edhe po të hidhet në pako.
“Absolut, atyre iu konvenon kjo gjendje që është tani Kosova, nuk iu konvenon krijimi i institucioneve, ata e dinë që do të kenë vështirësi edhe në krijimin e qeverisë, realisht Kuvendin kanë mundur me krijua që me kohë po të kishin dashur dhe kishin pasur vullnet ata. PDK ka sakrifikua mjaftueshëm që e kemi votua kryetarin e Kuvendit dhe ata gjithnjë janë thirr që këtu jemi bllokuar se për tjerat do i bëjmë dhe i kemi numrat, gjithherë kanë thënë. PDK mendoi që nuk do të ketë votë për nënkryetar të as të Listës Serbe, por as të pakicave. Nenad Rashiqin besoj që nuk do e votojmë edhe po të hidhet në pako. Rashiq është duke u keqpërdorur nga LVV, duke e parë që ai nuk mund ta merr atë pozitë për shkak se Kushtetuta e përcakton një diçka të tillë”, ka deklaruar Nura në emisionin “Ditari” në Tëvë1.
Sa i përket pezullimit të dialogut strategjik ShBA me Kosovën, ky i fundit thotë se ShBA-ja dhe disa shtete evropiane punojnë vazhdimisht për me u avancuar Kosova.
Ndërkaq, Nura nuk pret që qeveria e tanishme në detyrë t’i rregullon marrëdhëniet me ShBA-në.
“Ne me ndihmën e aleatëve dhe ShBA-së kemi ardhur deri këtu, amerikanët dhe disa shtete evropiane punojnë vazhdimisht dhe fatkeqësisht punojnë më shumë se na për mbajtjen në këmbë të shtetit të Kosovës dhe avancimit të saj. Mendoj që me këtë qeveri Kosova nuk mund të rregullohen marrëdhëniet me ShBA-në, qasja e tij ka qenë gjithherë një qasje e cila nuk është gjetur një gjuhë e përbashkët ose koordinim i asnjë veprimi deri më tani me shtetet mike të Kosovës”, tha ai.