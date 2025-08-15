Numri i vogël i zjarrfikësve, problem për menaxhimin e zjarreve në Suharekë

Qyteti i Suharekës ka përjetuar vale të madhe të zjarreve javëve të fundit. Në Klan Kosova, kryetari i komunës, Bali Muharremaj, tha se problemi nuk qëndron te pajisjet, por te mungesa e stafit. “Ne Suharekë nuk e kemi problemin tek teknika, sepse kemi teknike, kemi kamiona, pajisje të mira, por por kemi stafi të vogël.…

Lajme

15/08/2025 11:50

Qyteti i Suharekës ka përjetuar vale të madhe të zjarreve javëve të fundit.

Në Klan Kosova, kryetari i komunës, Bali Muharremaj, tha se problemi nuk qëndron te pajisjet, por te mungesa e stafit.

“Ne Suharekë nuk e kemi problemin tek teknika, sepse kemi teknike, kemi kamiona, pajisje të mira, por por kemi stafi të vogël. Sipas ligjit duhet të kemi 35 zjarrfikës, por i kemi vetëm 14”, tha ai.

I pari i Komunës njoftoi gjithashtu se së shpejti do të fillojë ndërtimi i një objekti modern për zjarrfikësit në Suharekë.

Artikuj të ngjashëm

August 15, 2025

Takimi me Memli Krasniqin, Lladrovci: Më kërkoi të lë pozitën për...

Lajme të fundit

Takimi me Memli Krasniqin, Lladrovci: Më kërkoi të...

Mungesa e arkave fiskale, Kaçaniku: Dikush nga shteti...

Edhe Apeli e refuzon kërkesën e Veselit, Selimit...

Hundozi jep lajmin e mirë: Kemi gjetur një...