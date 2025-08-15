Numri i vogël i zjarrfikësve, problem për menaxhimin e zjarreve në Suharekë
Qyteti i Suharekës ka përjetuar vale të madhe të zjarreve javëve të fundit.
Në Klan Kosova, kryetari i komunës, Bali Muharremaj, tha se problemi nuk qëndron te pajisjet, por te mungesa e stafit.
“Ne Suharekë nuk e kemi problemin tek teknika, sepse kemi teknike, kemi kamiona, pajisje të mira, por por kemi stafi të vogël. Sipas ligjit duhet të kemi 35 zjarrfikës, por i kemi vetëm 14”, tha ai.
I pari i Komunës njoftoi gjithashtu se së shpejti do të fillojë ndërtimi i një objekti modern për zjarrfikësit në Suharekë.