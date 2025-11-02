Numri i komunave që fitoi secila parti në Maqedoninë e Veriut me 90% të votave të numëruara
Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në Maqedoninë e Veriut ka bërë të ditur se janë numëruar rreth 90 për qind e votave në rrethin e dytë të zgjedhjeve lokale që u mbajtën të dielën. Sipas rezultateve preliminare, balotazhi ka shënuar garë të ngushtë në disa komuna kyçe të vendit. Më poshtë rezultatet për çdo komunë:
Lajme
Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në Maqedoninë e Veriut ka bërë të ditur se janë numëruar rreth 90 për qind e votave në rrethin e dytë të zgjedhjeve lokale që u mbajtën të dielën.
Sipas rezultateve preliminare, balotazhi ka shënuar garë të ngushtë në disa komuna kyçe të vendit.
Më poshtë rezultatet për çdo komunë: