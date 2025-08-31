Numri 2 i gazetës javore “Koha për Prishtinën”: Uran Ismaili prezanton 5 zgjidhjet për kryeqytetin
Kandidati për kryetar të Prishtinës, Uran Ismaili, ka bërë të ditur se gazeta “Koha për Prishtinën” është pritur jashtëzakonisht mirë nga qytetarët, gjë që shihet edhe nga komentet e shumta pozitive që ka marrë pas shpërndarjes së numrit të parë. Ai tha se numri i radhës do të shpërndahet të hënën dhe do të përmbajë…
Ai tha se numri i radhës do të shpërndahet të hënën dhe do të përmbajë një editorial nga vetë Ismaili, ku trajtohen pesë zgjidhjet e tij për kryeqytetin: zhbllokimi i trafikut brenda 18 muajve, hapja e sheshit “Xhorxh Bush”, lagje të pastra 24/7, rrugë të sigurta dhe kthimi i hapësirave publike nga betoni te komuniteti.
Gazeta po ashtu sjellë për qytetarët fjalëkryqin javor, karikaturën, kronikën “In Memoriam” dhe një Op-ed nga studiuesi, analisti dhe aktivisti i shoqërisë civile, Agon Maliqi.
Të gjitha këto e shumë më shumë qytetarët e kryeqytetit do t’i gjejnë nesër në Gazetën “Koha për Prishtinën”.