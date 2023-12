“Numrat kanë mi ndrru, banesat kanë mi ndrru” Qytetarët me dilema se do të mirëpriten nga të afërmit në Europë Lëvizja pa viza të kosovarëve në drejtim të vendeve të Bashkimit Europian dhe Zonën Schengen tani më është çështje orësh. Ekipi i lajmi.net ka pyetur disa nga se kë do ta vizitojnë pas 1 janarit, shkruan lajmi.net. Ka nga ata që janë skeptik se gurbetgjinjët se do të presin qytetarët e Kosovës. Mirëpo ka të…